1970-1971年ポルシェ9111969年8月から生産されたMY1970の911は、エンジンのボアを4mm広げ、排気量を2195ccに拡大。クランクケースはアルミニウム・ダイキャスト製に変更された。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #101970-1971年ポルシェ911編全4枚燃料供給方式は、EとSがボッシュ製メカニカル・インジェクションを採用し、最高出力はTが125hp、Eは155hp、Sが180hpを発揮。2.2Lエンジンの導入後、従来の911Lは名称を91