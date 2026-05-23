ゴディバから、2026年夏季限定の焼き菓子＆スイーツコレクションが登場♡「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」をはじめ、爽やかなフルーツジュレや瀬戸内レモンのティグレなど、夏にぴったりなラインアップが揃いました。暑い季節でも軽やかに楽しめる、ゴディバならではの上質な味わいに注目です。 100周年記念クッキーが華やか ゴディバ100周年を記念した「100周年 ラン