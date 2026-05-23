アメリカのトランプ政権は、留学などの非移民ビザの所有者がアメリカの永住権を申請する場合、原則として母国の大使館で手続きを行うことを義務付ける新たな指針を発表しました。アメリカでは近年、100万件を超える永住権、いわゆる「グリーンカード」が発行されています。この申請手続きについてトランプ政権は22日、原則として母国のアメリカ大使館などで行うことを義務付ける、新たな指針を発表しました。政権が進める厳格な移