プロ野球セ・リーグは22日、各地で2試合が行われました。2位阪神は3位巨人と対戦。阪神は初回から森下翔太選手のタイムリー、大山悠輔選手の2ランで3点を先制。さらに3回にも2点を追加すると、続く4回には立石正広選手にプロ初3安打猛打賞&初打点となるタイムリーが飛び出すなど、序盤から7点を奪います。投げては先発の郄橋遥人投手が7回にキャベッジ選手から2ランを被弾するなど、今季初の複数失点を許すも、6回2/3を