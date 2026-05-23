【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比21銭円安ドル高の1ドル＝159円16〜26銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1598〜1608ドル、184円67〜77銭。米インフレ加速への警戒感が強まる中、連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長の金融政策運営を見極めたいとして、小動きだった。