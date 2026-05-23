試合前、ファンの声援に応えるドジャース・大谷＝20日、サンディエゴ（共同）【ロサンゼルス共同】米経済誌フォーブス（電子版）は22日、世界のアスリートの長者番付を発表し、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（31）は1億2760万ドル（約202億9千万円）で5位に入った。野球界トップで、前回メッツのソトが記録した1億1400万ドルを上回って野球界の過去最高額となった。大谷は契約の大半が後払いとなっているため競技収入は260