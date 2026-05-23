プロ野球パ・リーグは22日、3試合が行われました。首位オリックスは投打かみ合い2位西武に勝利。初回、森友哉選手のタイムリーで先制すると9回にも4点を加えました。投げてはジェリー投手が6回無失点の好投で2勝目。チームは3連勝としました。敗れた西武は9回に長谷川信哉選手が一発を放つも反撃が及ばず、2連敗です。ソフトバンクは日本ハムに10−0と圧倒。序盤に2点を先制すると、7回には山本祐大選手の移籍後初本塁打が飛び出す