きのうは、関東や東北の太平洋側で上着が必要な寒さになりましたが、この週末は、気温が日に日に持ち直しそうです。ただ、すっきりと晴れる地域は限られるでしょう。梅雨のような天気分布になってきました。きょうは、高気圧に覆われる北日本を中心に晴れそうですが、関東から九州にかけては高気圧の縁を回る湿った空気などの影響で、すっきりしない天気で、傘の出番の所があるでしょう。沖縄は梅雨前線が停滞して、雨雲の通り道で