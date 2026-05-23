女優のトリンドル玲奈さん（34）がインスタグラムを更新。今年2月に一児の母となったトリンドルさんの近影が話題となっている。【写真】「年とらんの！？」トリンドル玲奈、爽やか最新ショットにファン驚きトリンドルさんは、「今の季節にぴったりな、軽やかなバスケットバッグ」「@ysl#サンローラン」と添え、最新ショットをアップ。トリンドルさんはラグジュアリーブランド「サンローラン」の涼しげなバスケットバッグとブラウ