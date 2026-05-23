メッツは２２日（日本時間２３日）、ジョナ・タン投手（２２）を出場選手登録し、代わりにクレイグ・キンブレル投手（３７）をＤＦＡ（事実上の戦力外）としたことを発表した。タンは、昨季メジャーデビューして５登板で２勝３敗、防御率７・７１だったカナダ生まれの右腕。今季はマイナーで９試合に登板して１勝３敗、防御率５・６８だった。キンブレルは、ブレーブス時代の１１〜１４年に４年連続でセーブ王に輝いた実績の