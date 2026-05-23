吉本新喜劇の西川忠志（５８）の近影に衝撃が広がっている。２２日にインスタグラムで「嬉しいメッセージありがとうございます皆様おはようございます。いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍをご覧いただきましてありがとうございます」と感謝。「そしていつもコメントいただいております皆様もありがとうございます。一つ一つ毎回読ませていただいております前々回の筋トレの投稿にもあたたかな沢山のコメントを頂戴（ちょうだ