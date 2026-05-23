腸管出血性大腸菌感染症 県内ことしの患者・保有者は計21人に 大島郡在住の48歳女性が腸管出血性大腸菌感染症（O型不明）に感染していたことが確認されました。 気温が上がり食中毒リスクが高まるこの季節、あらためて感染予防策を確認しておくことが重要です。 患者の症状は？5月1日から症状、職場健診で発覚 徳之島保健所への届出は5月21日（木）に医療機関からなされました。患者は大島郡在住の48歳女性で、経過は以下の