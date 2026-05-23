『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 福岡のレギュラー番組や八女市親善大使として活躍するタレント・太田江莉奈が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 太田江莉奈 ©中村和孝／集英社 【プロフィール】太田江莉奈（おおた・えりな）1996年7月16日生まれ福岡県八女市出身福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポータ&