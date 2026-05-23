NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝96.60（+0.25+0.26%） 米国とイランの協議が前進しているとの報道はあるものの、懐疑的な見方が根強いことが相場を支えた。今週、トランプ米大統領はイランとの協議が最終段階にあると発言し、米国の新たな提案に対するイランの反応を待つ局面となっているものの、ホルムズ海峡の支配や核開発問題について米国とイランの主張の隔たりは大きいとみられている。米ウォール・