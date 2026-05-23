俳優の岡田奈々さん（67）が21日、『The 51st anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート 〜まだまだ旅は終わらない〜』の合同取材会に登場。アイドル時代から、ステージで歌うときに行っていることを明かしました。ドラマ『俺たちの旅』の放送開始50年を記念して、2025年9月と2026年1月に開催されたスペシャルコンサートが好評につき、全国5か所での再演が決定。合同取材会には岡田さんのほか、ドラマで共演した中村雅俊さん（