大阪・関西万博で期せずして生まれた、「対話」についてです。ともに万博で働いていた、イスラエルとパレスチナの男性。2人の間には深い不信と絶望がありました。「対話」でそれを、乗り越えられるのでしょうか。【写真でみる】「我々は被害者だ」ぶつかり合うアイデンティティ…万博で期せずして生まれた「対話」のゆくえ万博に佇むパレスチナとイスラエル 2つのパビリオン 2025年4月開幕した、平和の祭典、大阪・関西万博。