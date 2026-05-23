本日5月23日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、「池上流ニューストリビア」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、あまり大きく報じられていないけれど、知ると思わず「へぇ〜」と言ってしまう日本や世界のニューストリビアを池上彰が解説していく。◆20代の持ち家率が過去最高に東京では新築マンションの平均価格が1億円を大きく超え、首都圏全体で見ても価格は10年前のほぼ倍に。家を