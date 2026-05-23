U-17日本代表の守護神、GK大下幸誠(鹿島ユース)がAFC U17アジア杯2026サウジアラビアのベストGKに選出された。大下は全6試合で先発フル出場。準決勝・ウズベキスタン戦ではPK戦で2本を止め、日本を決勝へ導いている。その大下は現地時間22日に行われた中国戦でも3-2の試合終了間際にビッグセーブ。左CKから放たれた決定的なヘッドを弾き返すと、その後も果敢な飛び出しと力強いパンチングでリードを守り抜いた。決勝後の表彰