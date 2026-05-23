2026年7月2日(木)から9月14日(月)まで、東京ディズニーリゾート(R)で夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)」を開催します。今年も、絶大な人気を誇るバンド Mrs. GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）とのコラボレーションを実現。パーク内に限定楽曲が響き渡ります。さらに、25年の歴史に幕を閉じる東京ディズニーシーの「アクアトピア」が最後の“びしょ濡れ”バージョンで登場するほか、