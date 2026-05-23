開催：2026.5.23 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 2 - 4 [アストロズ] MLBの試合が23日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアストロズが対戦した。 カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 3回表、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスト