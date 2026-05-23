あす5月24日（日）よる10時30分より第7話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第7話の見どころを一足早くご紹介！「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」――。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）に、恋人で診療所の医師 河瀬桃子（仁村紗和）が告げた突然の別れ。ミンソクをファングムから