次回5月27日（水）よる10時 第8話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。6月3日（水）放送の第9話には、板尾創路、北乃きいがゲスト出演！板尾が演じるのは、ルナ（波瑠）の文学仲間で大の夏目漱石ファンだった女性・富士子が晩年に再婚した夫・園部啓介。富士子が病気で亡くなったことを知ったルナは富士子宅を訪問し、啓介と出会う。晩年の富士子をつきっきりで看病していた