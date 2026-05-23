◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-4巨人(22日、東京ドーム)巨人の元監督・原辰徳さんと阪神の元監督・岡田彰布さんが2022年ドラフトの裏話をしました。原さんと岡田さんはこの日の巨人対阪神の“伝統の一戦”の解説を担当しました。解説中、ドラフトの話題になると原さんは「ドラフトでね。岡田さんと取り合ったの」と2022年のドラフトを振り返ります。当時のドラフトで巨人と阪神は高松商業高校の浅野翔吾選手を1位で指名。当時巨人の