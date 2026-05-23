◇インターリーグカブス2―4アストロズ（2026年5月22日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手(31)は22日(日本時間23日)、シカゴでのアストロズ戦に「5番・右翼」で出場。4打数無安打だった。打率は.261。鈴木は初回、2死二、三塁で回ってきた第1打席は三ゴロ、3回も1死満塁のチャンスでの打席だったが遊飛に終わった。5回の第3打席は2死一、二塁で右直、8回の第4打席は先頭打者で三ゴロだった。試合は計8個の四死球を得点に