バスケットボールB1チャンピオンシップ(CS)男子ファイナルに向けた記者会見が22日、決戦の地である横浜アリーナで行われ、両チームの選手が決意を込めました。2020年のチーム創設から5年で決勝の地に辿りついた長崎ヴェルカ。B3からB2、B1へと駆け上がり、今季はついに西地区を1位通過し、初のチャンピオンシップでもアルバルク東京、千葉ジェッツに2連勝で勝ち上がる快進撃。馬場雄大選手は「創設から5年でここまで来た。2位で終