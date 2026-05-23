5人組グループ・KEY TO LITがパーソナリティを務める特別番組『KEY TO LIT key to listen』（キテレツ キテリス）が、ニッポン放送にて5月30日18時に生放送されることが決定。今回の特別番組がグループとして初の冠ラジオ番組となる。【写真】KEY TO LIT井上瑞稀、かわいさとカッコよさがあふれる！インタビュー撮りおろしショット岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光からなる5人組グループ・KEY TO LITは、