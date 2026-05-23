「俺が死んでも通夜、葬式はいっさいするな」「偲ぶ会なんてするものじゃない」――。生前、そう繰り返していた作家・阿川弘之。しかし70歳を過ぎたある日、家族を前にした“まさかの宣言”に、娘の阿川佐和子さんは思わず吹き出しそうになったという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）亡き父との思い出を、月刊「文藝春秋」に掲載された魂の記録を1冊にまとめた新書『目覚めると、ひとりだと気づく 家族が過ごした