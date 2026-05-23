元乃木坂46の新内眞衣が22日、インスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された乃木坂46・梅澤美波の卒業コンサートを訪れたことを報告し、豪華な集合ショットを公開した。【写真】梅澤美波の卒コン、乃木坂46卒業生が大集合！2枚目には齋藤飛鳥、バナナマン設楽統の姿も新内は「昨日は梅の卒業コンサートへ！」と投稿。「写真撮るとき隣だったんだけど 開口一番『もー！！！連絡くださいよ！』だったのが最高に後輩で可