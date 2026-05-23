岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第6話が22日に放送され、真（岡田）が相談員の小夜子（渡辺真起子）に涙ながらに苦悩を打ち明けると、ネット上には「怖すぎて鳥肌」「闇堕ちしないで」「真戻ってきて」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】宇野（山本浩司）と話す福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）『田