◆米大リーグカブス２―４アストロズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・アストロズ戦に「５番・右翼」でフル出場し、４打数無安打で２試合連続安打なしとなった。カブスは再三のチャンスを逃して６連敗となった。アストロズの先発は、試合前の時点で５勝１敗、防御率１・５０だった右腕のアリゲッティ。誠也は初回２死二、三塁のチャン