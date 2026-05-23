飲食店に現れたクレーマー。そんなクレーマーをぐうの音も出ないほどの論法で撃退したお客様がいました。知人から聞いたお話を紹介します。 マシンの洗浄 私は24時間営業の飲食店で、深夜に働いています。 深夜は清掃業務が多く、ドリンクバーの洗浄も深夜に行います。 ドリンクバーにはコーヒーマシンも置いてあり、毎日分解して洗浄する必要が。 洗浄は15分ほどかかり