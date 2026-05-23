久光SAGA公式Xが公開バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの荒木彩花が20日、自身のXを更新。19日に行われた年間表彰式でのドレスアップ姿に関して、話題を呼んでいた事象について言及すると、ファンを笑わせていた。表彰式では、個人としてトップスパイカー賞も受賞した荒木は、授賞式の写真が投稿されたチーム公式Xの投稿を引用しながら「短パンはさすがにダメでしたね…」と投稿した。これは荒木が授賞