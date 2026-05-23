◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）“令和の怪物”ことドジャース・佐々木朗希投手（２４）と、”米国の怪物右腕”ことブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（２４）が２２日（日本時間２３日）、試合前に初対面を果たした。日米の怪物コンビが並んで談笑した。身長２０１センチのミジオロウスキーが試合前練習中に朗希に近づくと、