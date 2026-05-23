〈細木数子に撮られた水着姿、人気絶頂での“失踪騒動”、自宅爆発事件…歌手・島倉千代子の人生はドラマ以上に壮絶だった〉から続く占い師・細木数子（1938〜2021）をモデルにした戸田恵梨香主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）が話題となっている。細木を取り巻く人間模様が描かれる中、あらためて注目されているのが歌手・島倉千代子（1938〜2013）の存在だ。ドラマでは三浦透子が演じ、細木との蜜月関係や借金問題、