〈「腕を切断するしかない」手術跡がハッキリ残る大けが、“猛反対された”野球選手との結婚→離婚…昭和のスター歌手・島倉千代子の“波瀾万丈”〉から続く占い師・細木数子（1938〜2021）の生涯をモデルにした戸田恵梨香主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）が話題となっている。細木を取り巻く人間模様が描かれる中、あらためて注目されているのが歌手・島倉千代子（1938〜2013）の存在だ。ドラマでは三浦透子が演じ、