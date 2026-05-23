高市早苗首相は、更年期特有の症状による体調不良を理由に「もう政治家としてやっていけないのでは」と悩んでいた時期があった。この窮地から高市首相を救ったのが、産婦人科医の対馬ルリ子氏だ。【画像】更年期の症状に悩んでいた頃の高市早苗氏（2006年）高市首相が苦しんだ更年期の症状と、その不調からの復活について対馬氏が語った記事の冒頭を紹介します。（取材・構成相澤洋美）。◆◆◆「自分は得体のしれない病気に