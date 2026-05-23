〈世論調査で「女性天皇」賛成多数も…高市首相「女性天皇は誕生できません」待望論を一蹴側近の自民党議員が代弁する過去発言の真意〉から続く愛子さま人気は高い©時事通信社皇室典範改正を巡る議論が、俄かに熱を帯びてきた。衆参与野党による皇族数確保に関する全体会議では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという二案について、審議が進められている。問題は、女