国民の7割前後が支持し、実は安倍元首相も容認していた「愛子天皇」。しかし高市首相が推し進める皇室典範の改正は事実上、その道を封じ込めるものだ。彼女は一体、皇統の安定的な継承をどのように考えているのか――。【写真】この記事の写真を見る（5枚）男系男子にこだわる高市首相©時事通信社 “天皇流”のご質問で…「懐かしいお客様もお越しになりますか？」その問いかけには、慈愛に満ちたお人柄が凝縮され