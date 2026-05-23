ドジャースの佐々木朗希投手(24)は22日(日本時間23日)、ミルウォーキーでのブルワーズ戦前にブルペンに入りし、約30球を投げた。佐々木は23日(同24日)のブルワーズ戦に先発予定で、今季3勝目を目指す。山本由伸投手(27)もブルペンで38球を投げ、先発予定となっている24日（同25日）のミルウォーキーでの試合に備えた。