◇パ・リーグ西武1―5オリックス（2026年5月22日ベルーナＤ）西武は中13日の先発・隅田が7回7安打1失点の粘投も、打線が援護できずにオリックス戦は6連敗となった。隅田は「チームに流れを持ってくることができなかった」と悔しさがにじんだ。主砲ネビンを体調不良で欠いた打線は迫力を欠いた。右手親指への死球の影響でDH専念していた渡部は4月17日以来の三塁守備に就いたが、4打数無安打。西口監督は「（ジェリーを