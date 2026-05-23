歌舞伎を映画館で楽しむ「シネマ歌舞伎」の最新作『三谷かぶき歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』が2027年1月15日に公開となる。このたび、チラシ・ポスターのビジュアル解禁、三谷幸喜氏のコメントが到着した。【画像】主要キャスト20人が勢ぞろい…『歌舞伎絶対続魂』チラシ裏面同作は、三谷氏が『決闘！高田馬場』、『月光露針路日本風雲児たち』に続いて手がけた新作歌舞伎の第3弾。三谷氏自身が