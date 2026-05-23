＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】琴栄峰、物言い最中に兄・琴勝峰と感動の光景今場所の優勝の行方を左右する大一番、結びの一番で行われた2敗同士の取組、大関・霧島（音羽山）と前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の一番は、大関のうっちゃりが見事に決まり、物言い協議の末に行司軍配差し違えで霧島が白星。敗れた琴栄峰は優勝戦線から一歩後退した。物言いの最中、兄の関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）