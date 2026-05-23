◇セ・リーグ巨人4―7阪神（2026年5月22日東京D）巨人は終盤に意地の反撃も、序盤の大量失点が響いた。先発・井上がともに自己ワーストタイ10安打＆7失点を喫し、4回で降板。左腕同士の「ハルト」対決で今季4敗目を喫し「試合を壊してしまい申し訳ない」とうなだれた。打線は今季4完封で2失点以上がなかった高橋から6回以降に4得点。長打さえ打たれていなかった左腕から7回にキャベッジが8号2ランを放つなど8安打と苦