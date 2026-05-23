ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は「ほじょ犬の日」にあたる22日から、視覚障がいがあるゲスト向けの「道案内デバイス」貸出サービスを導入した。【写真】足の振動で案内…道案内デバイス「道案内デバイス」の貸出しは、国内テーマパーク初の取り組み。導入初日の午前9時より、盲導犬ユーザーとその友人・家族、計4組を招待し、「道案内デバイス」を実際に体験してもらうイベントを実施した。体験会で