ロシアでガソリンスタンドが爆発する事故が起きた。現場では巨大な炎が上がり、周囲が騒然となる瞬間もカメラに捉えられている。当時、ガソリンを運んでいたトラックの荷下ろし作業中だったとみられ、爆発に9人が巻き込まれている。市街地のガソリンスタンド“大爆発”現場となったのは、ロシアの首都・モスクワの南にあるピャチゴルスクだった。爆発音が鳴り響き、目の前で炎が大きくなっていく様子に男性は、「なんてこった」と