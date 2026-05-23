ホテル日航大阪は、「メロンアフタヌーンティーセット」を5月1日から6月30日まで提供する。上段・中段は、カスタードクリーム・ベリー・メロンを重ねたメロンクープ、メロンショートケーキ、メロンムース、メロンゼリーを入れたココナツムース、ヨーグルト風味のクリームとバナナをアクセントにしたメロンワッフルコーン、くり抜いた果肉を飾ったジャスミンティーのパンナコッタのスイーツ6種類とフレッシュメロン。下段には、メロ