3月の実質賃金、3カ月連続プラス最大の原因は消費者物価指数上昇率の低下5月8日に公表された3月の毎月勤労統計調査（速報値）によると、1人当たりの実質賃金は、前年同月比で1.0％増となった（対象は従業員5人以上の事業所）。実質賃金がプラスとなるのは3カ月連続であり、3カ月以上プラスが続くのは、2021年2月から8月までの7カ月連続以来のことだ。名目賃金に当たる現金給与総額は31万7254円で、前年同月比2.7％増だった。