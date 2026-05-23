LINEヤフーは、オンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」で、ChatGPTとの会話を通じて商品を探せる「Apps in ChatGPT」機能に対応したと発表した。 「Apps in ChatGPT」は、ChatGPTとの会話の中で外部サービスが利用できる機能。今回Yahoo!ショッピングが対応したことで、ChatGPTとの会話を通じて、Yahoo!ショッピングに出品されている商品情報を取得できるようになる。 たとえば、「