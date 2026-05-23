山本の移籍後初アーチにファンは大いに沸いた(C)産経新聞社ソフトバンクは5月22日、日本ハム戦（みずほPayPay）に10-0で大勝。新加入の山本祐大が移籍後初アーチを放つなど、攻守で存在感を発揮した。この日は「7番・捕手」でスタメン出場した山本。2-0で迎えた7回1死走者なしの第3打席で、日本ハムの先発・達孝太が投じた2球目、真ん中高めのカーブをフルスイング。打球は左中間スタンドに飛び込む移籍後初ホームランとなった