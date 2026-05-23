大谷はその人柄も愛されているようだ(C)Getty Imagesかつての戦友が懐かしそうに振り返った。今季も投打で躍動するドジャースの大谷翔平は、規定投球回未満ながらここまで8登板で4勝2敗、防御率0.73と絶好調。打者としても打率.272、8本塁打、26打点、OPS.885と調子を上げており、まさに目が離せない状況だが、そんな中で現在、米番組でエンゼルス時代の同僚が明かした“素顔”も話題だ。【動画】これは投手の打球ではない二